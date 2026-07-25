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رویترز مدعی شد:

رهگیری موشک‌های شلیک شده از سوی یمن به عربستان توسط پدافند هوایی یونان

رهگیری موشک‌های شلیک شده از سوی یمن به عربستان توسط پدافند هوایی یونان
کد خبر : 1818148
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خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مدعی شد که دو موشک شلیک شده از یمن به سمت عربستان توسط پدافند هوایی یونان رهگیری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی یونان موشک‌های شلیک شده از یمن به عربستان را رهگیری کردند.

رویترز به نقل از منابع امنیتی یونانی مدعی شد که یک سامانه پدافند هوایی متعلق به پرسنل نیروهای مسلح یونان در عربستان سعودی، امروز -شنبه- دو موشک بالستیک شلیک شده از یمن که پالایشگاه‌های نفت در ینبع را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کرد.

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