به گزارش ایلنا به نقل از اکسیوس، دو دیپلمات اروپایی و دو منبع آگاه دیگر اعلام کردند که ایالات متحده و بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در سطح بالا در هفته آینده در لندن هستند.

این منابع مدعی شدند که این نشست بر ائتلاف بین‌المللی بالقوه برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز تمرکز خواهد داشت.

به گفته دیپلمات‌های اروپایی، این نشست احتمالا وزرای دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه را گرد هم خواهد آورد.

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