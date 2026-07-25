شمار کشتهشدگان زلزلههای ونزوئلا به ۵ هزار و ۵۴۶ نفر رسید
بر اساس آمار اعلام شده، شمار کشتهشدگان زلزلههای ونزوئلا به ۵ هزار و ۵۴۶ نفر رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان زلزلههای ویرانگر در این کشور به ۵هزار ۵۴۶ نفر رسیده است.
بر اساس بهروزرسانی روزانه دولت ونزوئلا توسط رودریگز منتشر شد، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷هزار و ۹۰۷ نفر بیخانمان شدهاند.
همچنین در مجموع ۱۹۰ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۸۵۶ ساختمان آسیب جدی دیدهاند.
۶ هزار و ۴۶۲ نفر نیز در عملیات جستجو و نجات نجات داده شدند.
شامگاه ۲۴ ژوئن دو زلزله قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر ونزوئلا را لرزاند.