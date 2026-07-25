لولا دا سیلوا پیشتاز نظرسنجی‌ انتخابات برزیل

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در نظرسنجی جدید دیتافولها که روزگذشته -جمعه- پیش از انتخابات ریاست جمهوری اکتبر برزیل منتشر شد، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، برتری خود را نسبت به سناتور فلاویو، حفظ کرد.

این نظرسنجی نشان داد که لولا در دور دوم احتمالی، سناتور بولسورنارو، پسر ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق را با کسب ۴۸ درصد در مقابل ۴۳درصد شکست خواهد داد.

در سناریوی دور اول، لولا با ۴۰ درصد آرا پیشتاز خواهد بود و پس از او بولسونارو با ۳۲درصد رونالدو کایادو با درصد و رومئو زما و رنان سانتوس هر کدام با ۳درصد قرار خواهند گرفت.

در برزیل، اگر هیچ نامزدی بیش از ۵۰ درصد آرای معتبر را کسب نکند، دو نامزد پیشتاز به دور دوم انتخابات می‌روند.

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