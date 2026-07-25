خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه

سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه
کد خبر : 1818046
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در نخستین سفر یک مقام عالی‌رتبه این سازمان به سوریه طی ۱۳ سال گذشته، وارد دمشق شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دبیرکل سازمان ملل متحد در نخستین سفر یک مقام عالی‌رتبه این سازمان به سوریه طی ۱۳ سال گذشته، وارد دمشق شد. 

«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد، امروز -شنبه- وارد دمشق، پایتخت سوریه شد.

این سفر که با هدف تأکید بر پشتیبانی سازمان ملل از سوریه طی مرحله انتقالی انجام می‌شود، نخستین بازدید یک دبیرکل این نهاد بین‌المللی از این کشور در طول بیش از ۱۳ سال اخیر به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ‌وزیر امور خارجه سوریه، در فرودگاه دمشق از گوترش و هیئت همراه وی استقبال کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل