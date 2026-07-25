سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه
دبیرکل سازمان ملل متحد در نخستین سفر یک مقام عالیرتبه این سازمان به سوریه طی ۱۳ سال گذشته، وارد دمشق شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دبیرکل سازمان ملل متحد در نخستین سفر یک مقام عالیرتبه این سازمان به سوریه طی ۱۳ سال گذشته، وارد دمشق شد.
«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد، امروز -شنبه- وارد دمشق، پایتخت سوریه شد.
این سفر که با هدف تأکید بر پشتیبانی سازمان ملل از سوریه طی مرحله انتقالی انجام میشود، نخستین بازدید یک دبیرکل این نهاد بینالمللی از این کشور در طول بیش از ۱۳ سال اخیر به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وزیر امور خارجه سوریه، در فرودگاه دمشق از گوترش و هیئت همراه وی استقبال کرد.