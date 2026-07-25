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یورش نیروهای اسرائیلی به ده‌ها شهر در کرانه باختری

یورش نیروهای اسرائیلی به ده‌ها شهر در کرانه باختری
کد خبر : 1818023
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نیروهای اسرائیلی به ده‌ها شهر در کرانه باختری یورش بردند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیروهای اسرائیلی به ده‌ها شهر در کرانه باختری یورش بردند، به خانه‌ها یورش بردند و ساکنان را دستگیر کردند، در حالی که شهرک‌نشینان به حملات خود، به ویژه در روستای فرعاته، در شرق قلقیلیه، ادامه دادند.

هلال احمر فلسطین از زخمی شدن هشت نفر، از جمله شش نفر بر اثر اصابت گلوله جنگی، در نتیجه حمله شهرک‌نشینان به فرعاته، در شرق قلقیلیه خبر داد.

رسانه‌های فلسطینی صبح شنبه گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی از سپیده دم یک حمله گسترده را آغاز کردند و چندین منطقه در کرانه باختری، عمدتاً در استان‌های جنین، نابلس، طوباس، قلقیلیه و قدس اشغالی را هدف قرار دادند. این حملات شامل دستگیری و بازرسی خانه‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان بود.

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