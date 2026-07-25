به گزارش ایلنا، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: ایران طی ماه‌های اخیر با توسعه توان موشکی خود، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و بهره‌گیری از تاکتیک‌های نظامی الهام‌گرفته از جنگ روسیه و اوکراین، قابلیت هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا و مراکز حساس منطقه را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

دن صباغ، دبیر دفاعی و امنیتی گاردین، در این گزارش می‌نویسد حملات اخیر ایران نسبت به گذشته از دقت بالاتر و قدرت تخریب بیشتری برخوردار بوده و همین مسئله، کارایی سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در منطقه را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرده است.

گاردین در ادامه، حمله به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن را نمونه‌ای از این تحول ارزیابی می‌کند. این پایگاه که تحت پوشش سامانه پیشرفته دفاع موشکی «تاد» قرار داشت، هدف حمله قرار گرفت و سه نظامی آمریکایی در این حمله کشته شدند.

بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی رسانه‌های ایرانی، از وارد آمدن خسارت به بخش‌هایی از این پایگاه حکایت دارد؛ موضوعی که به نوشته گاردین، وزارت جنگ آمریکا را واداشته است علت ناکامی سامانه «تاد» در رهگیری این حمله را مورد بررسی قرار دهد.

گاردین در جمع‌بندی گزارش خود یادآور شد تحولات اخیر نشان می‌دهد توان موشکی ایران از نظر دقت هدف‌گیری و میزان اثرگذاری نسبت به گذشته ارتقا یافته و این مسئله می‌تواند چالش‌های تازه‌ای را برای سامانه‌های دفاعی آمریکا در منطقه ایجاد کند.

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