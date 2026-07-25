به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در کاخ سفید از برنامه ساخت راکتورهای هسته‌ای جدید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد آینده صنعت انرژی به انرژی هسته‌ای تعلق دارد.

ترامپ در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با عربستان سعودی، بار دیگر تأکید کرد که پیوستن ریاض به «توافق‌های ابراهیم» یکی از شروط توافق هسته‌ای میان دو کشور است.

وی همچنین تصریح کرد که توافق هسته‌ای با عربستان شامل اجازه غنی‌سازی اورانیوم در خاک این کشور نخواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به تنش‌های واشنگتن و تهران پرداخت و گفت هنوز درباره اجرای حملات گسترده نظامی علیه ایران تصمیم نهایی نگرفته است.

ترامپ افزود: «ممکن است هرگز به نقطه‌ای نرسیم که اجرای یک حمله گسترده علیه ایران ضروری باشد.»

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