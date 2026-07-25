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افشای تاکتیک پنتاگون در جنگ؛ آمریکا چرا برخی موشک‌های ایران را رهگیری نمی‌کند؟

افشای تاکتیک پنتاگون در جنگ؛ آمریکا چرا برخی موشک‌های ایران را رهگیری نمی‌کند؟
کد خبر : 1818004
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شبکه ان‌بی‌سی نیوز مدعی شد ارتش آمریکا در چارچوب یک راهبرد حساب‌شده، برای حفظ ذخایر موشک‌های رهگیر خود، از مقابله با بخشی از حملات موشکی و پهپادی ایران صرف‌نظر می‌کند؛ تصمیمی که به گفته منابع آمریکایی با ارزیابی سطح تهدید هر حمله اتخاذ می‌شود.

به گزارش ایلنا، شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران، راهبرد «رهگیری گزینشی» موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را در پیش گرفته تا از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پنتاگون جلوگیری کند.

به گفته این دو مقام، فرماندهان آمریکایی بر اساس میزان تهدید هر حمله تصمیم می‌گیرند که کدام موشک یا پهپاد را رهگیری کنند و در برخی موارد نیز اجازه می‌دهند برخی حملات از سامانه‌های دفاعی عبور کرده و به پایگاه‌های آمریکا اصابت کند؛ البته به شرط آنکه آن پایگاه‌ها فاقد نیروهای آمریکایی باشند.

این منابع مدعی شدند تاکنون هیچ‌یک از موشک‌ها یا پهپادهایی که رهگیری نشده‌اند، موجب کشته یا زخمی شدن نیروهای آمریکایی یا غیرنظامیان نشده است.

به گفته این مقامات، یگان‌های پدافند هوایی و موشکی آمریکا از پیش آموزش دیده‌اند تا از مصرف بی‌رویه موشک‌های رهگیر گران‌قیمت خودداری کنند و تنها تهدیدهایی را هدف قرار دهند که جان نیروها یا زیرساخت‌های حیاتی را به خطر می‌اندازند.

ان‌بی‌سی نیوز همچنین به نقل از این منابع مدعی شد ایران از زمان آغاز جنگ تاکنون بین ۸۵۰۰ تا ۸۸۰۰ موشک و پهپاد تهاجمی شلیک کرده است.

این دو مقام آمریکایی در ادامه ادعا کردند بخش قابل توجهی از حملات موشکی ایران به اهداف خود اصابت نمی‌کند و از نظر دقت و میزان موفقیت، در مقایسه با توانمندی‌های موشکی آمریکا عملکرد ضعیف‌تری دارد.

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