ادعای رسانه آمریکایی درباره ورود مستقیم بحرین و کویت به جنگ با ایران

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد بحرین و کویت در اوایل ماه جاری میلادی به‌صورت مخفیانه و با استفاده از جنگنده‌های خود، اهدافی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده‌اند؛ اقدامی که به ادعای این روزنامه، نخستین اقدام نظامی مستقیم شناخته‌شده این دو کشور علیه ایران به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، حملات ادعایی مراکز نگهداری پهپادها و موشک‌ها و همچنین برخی دیگر از تأسیسات نظامی را هدف قرار داده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شد امارات متحده عربی که پیش‌تر نیز در مراحل ابتدایی درگیری‌ها حملاتی علیه ایران انجام داده بود، اطلاعات مربوط به اهداف احتمالی در داخل ایران و نیز پشتیبانی دفاع هوایی را در اختیار بحرین و کویت قرار داده است؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، نشان‌دهنده افزایش هماهنگی میان برخی کشورهای عربی در قبال ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود مدعی شد بحرین و کویت، با وجود در اختیار داشتن ناوگان جنگنده‌های آمریکایی و اروپایی که از نظر فناوری در رده پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها قرار ندارند، تصمیم گرفته‌اند در واکنش به حملات منتسب به ایران، به‌طور مستقیم وارد عملیات نظامی شوند.

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