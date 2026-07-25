زلنسکی از همکاری مشترک اوکراین و آمریکا برای تولید پهپادهای پیشرفته خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد همکاری مشترک کی‌یف و واشنگتن در حوزه پهپادها وارد مرحله‌ای جدید شده و بر اساس توافق اولیه دو طرف، کارخانه‌ای در ایالات متحده برای تولید پهپادهای پیشرفته با استفاده از فناوری اوکراین احداث خواهد شد.

زلنسکی در گفت‌وگو با لورا لومر، وبلاگ‌نویس محافظه‌کار آمریکایی، اظهار داشت که اوکراین خواهان اجرای هرچه سریع‌تر توافق اولیه‌ای است که با آمریکا درباره توسعه و تولید مشترک پهپادها به دست آمده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های فناوری پهپادی اوکراین گفت این فناوری به‌طور مداوم در حال توسعه است و پهپادهای ساخت اوکراین اکنون توانایی پرواز در مسافت‌هایی بیش از سه هزار کیلومتر را دارند و انتظار می‌رود این برد در آینده نیز افزایش یابد.

رئیس‌جمهور اوکراین با تأکید بر اهمیت این همکاری افزود: «این فناوری، سرمایه اصلی ماست. آمریکا نیز از فناوری‌های پیشرفته برخوردار است و توافق پهپادی میان دو کشور، یک همکاری سودمند برای هر دو طرف به شمار می‌رود.»

زلنسکی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث یک کارخانه بزرگ در آمریکا خبر داد و گفت دو کشور به دنبال ایجاد خطوط تولید مشترک در خاک ایالات متحده هستند.

در همین حال، یک منبع آگاه در واشنگتن اعلام کرد جزئیات این توافق هنوز در حال نهایی شدن است و انتظار می‌رود در دیدار آتی زلنسکی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که به گفته یک مقام کاخ سفید قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، درباره آن گفت‌وگو شود.