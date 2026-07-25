به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر با تهدید ایران به تشدید حملات نظامی، مدعی شد بهترین راه برای جلوگیری از یک رویارویی گسترده، حرکت تهران به سمت توافق با واشنگتن است.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید با بیان اینکه هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای یک حمله گسترده علیه ایران را نگرفته، مدعی شد مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد و ایران نسبت به گذشته «جدیت بیشتری» در گفت‌وگوها نشان می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله گسترده به ایران گفت: «هنوز تصمیمی نگرفته‌ام. اکنون با ایران در حال گفت‌وگو هستیم و فکر می‌کنم هر روز جدی‌تر می‌شوند. به نظر من، توافق هوشمندانه‌ترین مسیر است؛ هرچند ادامه روند کنونی شاید ساده‌تر باشد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همزمان با تأکید بر مسیر دیپلماسی، بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت واشنگتن در صورت لزوم می‌تواند دامنه عملیات نظامی را به‌مراتب گسترده‌تر کند. او افزود: «اگر بخواهیم، می‌توانیم این درگیری را به سطح کاملا متفاوتی برسانیم. برای چنین اقدامی نیز آمادگی کامل داریم.»

ترامپ در ادامه، دو سناریوی پیش‌روی آمریکا در قبال ایران را تشریح کرد. به گفته او، یک گزینه ادامه و تشدید حملات نظامی با هدف نابودی کامل توانمندی‌های ایران است و گزینه دیگر، دستیابی به توافق از طریق مذاکره؛ مسیری که او از آن به عنوان «انتخاب هوشمندانه‌تر» یاد کرد.

با این حال، وی در پایان بار دیگر بر آمادگی کامل نیروهای آمریکایی برای هرگونه اقدام نظامی تأکید کرد و گفت: «همه گزینه‌ها روی میز است و ما برای هر اقدامی آماده‌ایم.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان گزارش‌هایی از تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، پاکستان با ابتکار چین در حال بررسی راه‌هایی برای ازسرگیری گفت‌وگوهای متوقف‌شده میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ است.

منابع پاکستانی اعلام کرده‌اند رایزنی‌های اولیه در جریان سفر هفته گذشته اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، به اسلام‌آباد انجام شده است؛ سفری که دومین سفر او به پاکستان در کمتر از ۱۰ روز بود.

از سوی دیگر، همزمان با ادامه حملات آمریکا به اهدافی در ایران، ترامپ طی روزهای اخیر علاوه بر تهدید تهران، انصارالله یمن را نیز به «مجازات نظامی شدید» تهدید کرده، اما در عین حال همچنان از باز بودن مسیر دیپلماسی سخن گفته است.

در مقابل، پس از فروپاشی آتش‌بس موقت، نیروهای مسلح ایران حملاتی را علیه پایگاه‌های آمریکا در کشورهای همسایه انجام داده و هشدار داده‌اند که در صورت استفاده نظامیان آمریکایی از برخی مراکز غیرنظامی، این اماکن نیز ممکن است هدف قرار گیرند.

ترامپ همچنین در روزهای گذشته از احتمال گسترش دامنه حملات آمریکا به تأسیسات انرژی، پل‌ها، جزیره خارک و همچنین سایت موسوم به «کوه کلنگ» که به برنامه هسته‌ای ایران نسبت داده می‌شود، سخن گفته است.

وی همچنین از سفر قریب‌الوقوع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به واشنگتن خبر داد. انتظار می‌رود دیدار دو طرف روز سه‌شنبه و همزمان با ورود جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به پنجمین ماه خود برگزار شود.

ترامپ در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، این آبراه را یکی از مهم‌ترین محورهای جنگ جاری توصیف کرد؛ جنگی که به ادعای او طی پنج ماه گذشته هزاران کشته بر جای گذاشته و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای از جمله افزایش تورم جهانی و تشدید نگرانی‌ها از رکود اقتصادی را به دنبال داشته است.