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بلومبرگ: ترامپ از بن‌بست جنگ با ایران به خشم آمد؛ کاخ سفید به‌دنبال تشدید فشارها

بلومبرگ: ترامپ از بن‌بست جنگ با ایران به خشم آمد؛ کاخ سفید به‌دنبال تشدید فشارها
کد خبر : 1818000
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بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ با ادامه جنگ علیه ایران و ناکامی در تحقق برآوردهای اولیه واشنگتن، به‌شدت از روند تحولات ناراضی شده و همزمان گزینه‌های جدیدی را برای افزایش فشار بر تهران بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با طولانی‌شدن جنگ علیه ایران و ورود آن به پنجمین ماه، بیش از گذشته از روند تحولات ابراز نارضایتی کرده است. به گفته این منابع، دولت آمریکا در آغاز درگیری‌ها تصور می‌کرد این جنگ ظرف چند هفته به پایان خواهد رسید، اما ادامه نبردها و محقق نشدن اهداف مورد انتظار، محاسبات کاخ سفید را بر هم زده است.

بر اساس این گزارش، تداوم جنگ و فرسایشی شدن درگیری‌ها علاوه بر افزایش فشارهای سیاسی بر دولت آمریکا، موجب بی‌ثباتی دوباره در بازارهای جهانی و رشد قیمت انرژی شده است؛ موضوعی که می‌تواند موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تضعیف کند.

منابع بلومبرگ همچنین اعلام کردند که ترامپ پس از شکست آتش‌بس با ایران، از کشته‌شدن نظامیان آمریکایی در حملات اخیر به‌شدت خشمگین شده و نسبت به بازگشت به مسیر مذاکرات نیز تردیدهای جدی دارد.

به نوشته بلومبرگ، همزمان با افزایش نارضایتی رئیس‌جمهور آمریکا از روند جنگ، کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌های تازه برای تشدید فشارها علیه ایران است.

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