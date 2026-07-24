خودداری عمدی ترامپ برای دیدار با نتانیاهو

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع عالی رتبه در دولت آمریکا گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور عمدا از برگزاری دیدارهای شخصی با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خودداری می‌کند.

این روزنامه افزود که ترامپ از فوریه گذشته با وجود تداوم تماس‌های تلفنی مرتب با وی، شخصا با نتانیاهو دیدار نکرده است و این خودداری در زمانی صورت می‌گیرد که نتانیاهو هفته‌هاست برای ترتیب دیداری با رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند.

این روزنامه عنوان کرد که ‌این تلاش‌های اسرائیل تا کنون نتیجه‌ای نداشته است که بیانگر اختلاف در مواضع بین دو طرف است.

وال استریت ژورنال اشاره کرد که مقامات اسرائیلی تلاش‌های گسترده‌ای را برای ترتیب دادن دیداری میان ترامپ و نتانیاهو به خصوص با توجه به احتمال سفر نتانیاهو به آمریکا در هفته آینده برای شرکت در مراسم خاک‌سپاری سناتور جنگ‌طلب انجام می‌دهند.

این رسانه افزود که با این حال این سفر همچنان موافقت نهایی را دریافت نکرده و درباره موضع کاخ سفید در خصوص این دیدار احتمالی همچنان ابهام وجود دارد.

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