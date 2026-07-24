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دیدار وزرای خارجه مصر و آمریکا

دیدار وزرای خارجه مصر و آمریکا
کد خبر : 1817785
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وزرای خارجه مصر و آمریکا در فیلیپین دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در حاشیه اجلاس آسه‌آن با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره راه‌های تقویت شراکت راهبردی میان دو کشور و تحولات اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهمیت مشترک رایزنی کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی و روبیو در این دیدار بر اهمیت تداوم دستاوردهای حاصل شده در چارچوب شراکت راهبردی میان دو کشور و تقویت همکاری در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری که منافع مشترک دو کشور دوست را محقق و به حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند، تاکید کردند.

عبدالعاطی در ادامه به اهمیت تقویت همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری و فرصت‌های امیدبخشی که مصر برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های امریکا فراهم می‌کند اشاره کرد.

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