دیدار وزرای خارجه مصر و آمریکا
وزرای خارجه مصر و آمریکا در فیلیپین دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در حاشیه اجلاس آسهآن با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره راههای تقویت شراکت راهبردی میان دو کشور و تحولات اوضاع منطقهای و بینالمللی دارای اهمیت مشترک رایزنی کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی و روبیو در این دیدار بر اهمیت تداوم دستاوردهای حاصل شده در چارچوب شراکت راهبردی میان دو کشور و تقویت همکاری در زمینههای سیاسی و اقتصادی و سرمایهگذاری که منافع مشترک دو کشور دوست را محقق و به حمایت از امنیت و ثبات منطقهای کمک میکند، تاکید کردند.
عبدالعاطی در ادامه به اهمیت تقویت همکاری تجاری و سرمایهگذاری و فرصتهای امیدبخشی که مصر برای جذب بیشتر سرمایهگذاریهای امریکا فراهم میکند اشاره کرد.