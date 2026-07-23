گزارش عبری درباره احتمال آغاز دور تازه تقابل ایران و اسرائیل

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از آنچه ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی توصیف کرده، مدعی شد برخی سرویس‌های اطلاعاتی احتمال می‌دهند ایران در واکنش به تحولات اخیر، به دنبال آغاز دور تازه‌ای از تقابل با اسرائیل باشد.

این روزنامه مدعی است این ارزیابی بر این فرض استوار است که تل‌آویو تمایلی به ورود دوباره به جنگ ندارد و تهران ممکن است اختلافات و شکاف‌های اخیر میان آمریکا و رژیم صهیونیستی را فرصتی برای افزایش فشار بر اسرائیل تلقی کند.

این گزارش در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش در گفت‌وگو با پایگاه «آکسیوس» اعلام کرد در حال بررسی اجرای حمله‌ای گسترده علیه ایران است و مدعی شد تصمیم نهایی در این باره به‌زودی اتخاذ خواهد شد.

ترامپ همچنین گفت در صورت لزوم، اسرائیل به‌سرعت به هرگونه عملیات آمریکا علیه ایران خواهد پیوست، اما واشنگتن برای اجرای چنین حمله‌ای نیازی به همراهی هیچ کشوری ندارد. او در عین حال اذعان کرد مشارکت اسرائیل در این عملیات می‌تواند با واکنش متقابل ایران همراه باشد.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، ارتش اسرائیل تاکنون هیچ تغییری در دستورالعمل‌های امنیتی جبهه داخلی ایجاد نکرده و دستور تازه‌ای برای بازگشایی پناهگاه‌های عمومی صادر نشده است. با این حال، مقام‌های اسرائیلی تأکید کرده‌اند در صورت تغییر شرایط، اطلاعیه‌های جدید از طریق کانال‌های رسمی منتشر خواهد شد.

در همین حال، قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فردا نشست شورای امنیتی محدود (کابینه امنیتی) را برای بررسی آخرین تحولات منطقه برگزار کند.

این روزنامه همچنین با استناد به ادعای پیشین دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد)، مدعی شد ایران تلاش کرده بود گروه‌هایی مسلح را برای انجام عملیات علیه مقام‌های اسرائیلی وارد سرزمین‌های اشغالی کند؛ ادعایی که به گفته این رسانه، با همکاری چند سرویس اطلاعاتی شناسایی و خنثی شده است.