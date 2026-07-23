خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار گوترش درباره آینده خاورمیانه؛ منطقه به «نقطه بی‌بازگشت» نزدیک می‌شود

هشدار گوترش درباره آینده خاورمیانه؛ منطقه به «نقطه بی‌بازگشت» نزدیک می‌شود
کد خبر : 1817621
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها، نسبت به خطر خروج اوضاع از کنترل هشدار داد و خواستار توقف درگیری‌ها و بازگشت طرف‌ها به مسیر دیپلماسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دبیرکل سازمان ملل متحد با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، اعلام کرد منطقه به نقطه‌ای نزدیک شده که خطر از دست رفتن کنترل اوضاع به‌طور جدی وجود دارد و ادامه این روند می‌تواند به درگیری‌های گسترده‌تر منجر شود.

آنتونیو گوترش در نشست شورای امنیت تأکید کرد بحران‌های کنونی هیچ راه‌حل نظامی ندارند و تنها از مسیر دیپلماسی، گفت‌وگو و همکاری بین‌المللی می‌توان از گسترش تنش‌ها جلوگیری کرد.

وی از اعضای شورای امنیت خواست اختلافات ژئوپلیتیکی را از مسیر گفت‌وگو و اجماع حل‌وفصل کنند و هشدار داد توسل به زور، منطقه را بیش از پیش به سمت بی‌ثباتی سوق خواهد داد.

گوترش حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و خواستار توقف درگیری‌ها در سراسر خاورمیانه شد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین بر ضرورت حفظ آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب تأکید کرد و گفت امنیت این دو گذرگاه راهبردی برای ثبات اقتصاد و تجارت جهانی اهمیت حیاتی دارد.

وی در پایان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و دیگر کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با حمایت از این ابتکارها، زمینه را برای دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی و پایدار فراهم کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل