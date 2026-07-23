به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دبیرکل سازمان ملل متحد با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، اعلام کرد منطقه به نقطه‌ای نزدیک شده که خطر از دست رفتن کنترل اوضاع به‌طور جدی وجود دارد و ادامه این روند می‌تواند به درگیری‌های گسترده‌تر منجر شود.

آنتونیو گوترش در نشست شورای امنیت تأکید کرد بحران‌های کنونی هیچ راه‌حل نظامی ندارند و تنها از مسیر دیپلماسی، گفت‌وگو و همکاری بین‌المللی می‌توان از گسترش تنش‌ها جلوگیری کرد.

وی از اعضای شورای امنیت خواست اختلافات ژئوپلیتیکی را از مسیر گفت‌وگو و اجماع حل‌وفصل کنند و هشدار داد توسل به زور، منطقه را بیش از پیش به سمت بی‌ثباتی سوق خواهد داد.

گوترش حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و خواستار توقف درگیری‌ها در سراسر خاورمیانه شد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین بر ضرورت حفظ آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب تأکید کرد و گفت امنیت این دو گذرگاه راهبردی برای ثبات اقتصاد و تجارت جهانی اهمیت حیاتی دارد.

وی در پایان از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و دیگر کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با حمایت از این ابتکارها، زمینه را برای دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی و پایدار فراهم کند.

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