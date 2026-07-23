مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توقف هرگونه اقدام نظامی ترامپ علیه ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مجلس نمایندگان آمریکا، امروز- پنج‌شنبه- با ۲۱۴ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس‌جمهور این کشور باید هرگونه استفاده از نیروهای مسلح آمریکا علیه ایران را، مگر با مجوز کنگره، متوقف کند.

در جریان این رأی‌گیری، چهار نماینده جمهوری‌خواه نیز برخلاف موضع حزب خود به دموکرات‌ها پیوستند و از این طرح حمایت کردند؛ اقدامی که تازه‌ترین انتقاد کنگره از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران به شمار می‌رود.

این طرح که توسط پرامیلا جایاپال، نماینده دموکرات ارائه شده، با استناد به «قانون اختیارات جنگ» تأکید دارد که رئیس‌جمهور بدون مجوز کنگره نباید آمریکا را وارد درگیری نظامی با ایران کند.

با این حال، این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی و نمادین دارد؛ چرا که کنگره طی ماه‌های اخیر نیز چندین بار طرح‌های مشابهی را تصویب کرده، اما هیچ‌یک مانع ادامه عملیات نظامی آمریکا نشده است.

چهار جمهوری‌خواهی که به این طرح رأی مثبت دادند عبارت‌اند از تام بارت از میشیگان، برایان فیتزپاتریک از پنسیلوانیا، وارن دیویدسن از اوهایو و توماس مسی از کنتاکی.

با وجود این، جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ همچنان اکثریت شکننده‌ای را در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند.

قرار است مجلس سنای آمریکا نیز اواخر امروز درباره طرحی مشابه رأی‌گیری کند.

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