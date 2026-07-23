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پس از تهدیدهای ترامپ؛ آمریکا به اتباعش درباره اختلال پروازها در منطقه هشدار داد

پس از تهدیدهای ترامپ؛ آمریکا به اتباعش درباره اختلال پروازها در منطقه هشدار داد
کد خبر : 1817611
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تنها چند ساعت پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال حمله‌ای جدید به ایران، وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش خواست برای لغو پروازها و محدودیت‌های احتمالی در حریم هوایی خاورمیانه آماده باشند.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا، امروز- پنجشنبه- در بیانیه‌ای از اتباع خود خواست برای احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم‌های هوایی در کشورهای منطقه آماده باشند؛ هشداری که در سایه احتمال تشدید رویارویی میان واشنگتن و تهران صادر شده است.

این هشدار ساعاتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ از بررسی گزینه حمله‌ای گسترده‌تر علیه ایران خبر داد.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با پایگاه «آکسیوس» مدعی شد در حال بررسی اجرای عملیاتی نظامی است که از حملات پیشین آمریکا نیز گسترده‌تر خواهد بود، اما تأکید کرد هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

با این حال، دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفته‌اند تاکنون هیچ دستور جدیدی به ارتش آمریکا ابلاغ نشده و تصمیم قطعی برای حمله نیز اتخاذ نشده است.

ترامپ همچنین مدعی شد که در صورت آغاز عملیات، رژیم صهیونیستی به‌سرعت به آن خواهد پیوست، اما آمریکا برای حمله به ایران نیازی به همراهی هیچ کشوری ندارد.

وی در ادامه ادعا کرد ایران مایل به مذاکره است، اما هنوز آماده توافق نیست و مدعی شد تهران «هنوز فشار کافی را احساس نکرده است.»

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