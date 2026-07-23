به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، امروز- پنج‌شنبه- در گفت‌وگو با پایگاه آمریکایی «آکسیوس» گفت هنوز تصمیم نهایی درباره ایران را نگرفته، اما همه گزینه‌ها روی میز است و مقدمات لازم برای اقدام نظامی فراهم شده است.

وی اظهار داشت: «در حال بررسی حمله‌ای گسترده هستم؛ حمله‌ای بزرگ‌تر از هر زمان دیگری. به تصمیم‌گیری نزدیک شده‌ام و همه چیز آماده است.»

با این حال، دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفته‌اند که تاکنون هیچ تصمیم نهایی درباره حمله به ایران اتخاذ نشده و دستور تازه‌ای نیز به ارتش آمریکا ابلاغ نشده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که همزمان با افزایش تنش‌ها، قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و به نوشته آکسیوس، بازگشت آمریکا به یک جنگ تمام‌عیار با ایران با مخالفت قابل توجهی در داخل این کشور روبه‌رو است.

ترامپ همچنین مدعی شد در صورت نیاز، اسرائیل به سرعت به هرگونه عملیات نظامی علیه ایران خواهد پیوست، اما تأکید کرد که واشنگتن برای حمله به ایران به هیچ متحدی نیاز ندارد.

او در عین حال هشدار داد که مشارکت اسرائیل در چنین حمله‌ای، این رژیم را در معرض پاسخ ایران قرار خواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خود درباره مذاکرات نیز گفت ایران خواهان گفت‌وگو است، اما هنوز آمادگی رسیدن به توافق را ندارد و مدعی شد تهران «هنوز فشار کافی را احساس نکرده است.»

آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای مدعی شد که ایران هنوز با آخرین پیشنهادهای ارائه‌شده در جریان رایزنی‌های میانجی‌گرانه موافقت نکرده است.

این رسانه آمریکایی همچنین مدعی شد واشنگتن طی ۱۲ روز گذشته حملات خود را با هدف متوقف کردن حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز افزایش داده، اما ایران نه‌تنها از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه دامنه اقداماتش را نیز گسترش داده است.

در ادامه این گزارش آمده است که انصارالله یمن نیز حملات خود به کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را از سر گرفته؛ اقدامی که به ادعای این رسانه، بر تنش‌ها در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان افزوده است.

ترامپ نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تهدید کرد اگر حملات انصارالله به کشتی‌ها ادامه پیدا کند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست و پاسخ نظامی سنگینی علیه تهران و انصارالله در دستور کار قرار خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از احتمال دیدار با بنیامین نتانیاهو، در سفر احتمالی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن در هفته آینده خبر داد و گفت روابطش با نتانیاهو «بسیار خوب» است.