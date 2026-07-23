دریای سرخ همچنان ملتهب؛ ریاض حمله به نفتکش «انسلیا» را تأیید کرد
با ادامه تنشهای دریایی، عربستان هدف قرار گرفتن نفتکش «انسلیا» در دریای سرخ را تأیید کرد؛ حملهای که به گفته مقامهای سعودی بدون تلفات جانی، اما با خسارت به کشتی همراه بوده است.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) به نقل از یک مقام سازمان حملونقل عمومی این کشور اعلام کرد نفتکش «انسلیا» هنگام عبور از دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته و در پی آن، بخش جلویی کشتی دچار حریق شده است. به گفته این مقام، تمامی خدمه در سلامت هستند و اقدامات لازم برای ایمنسازی کشتی، حفاظت از سرنشینان و جلوگیری از آلودگی دریایی در حال انجام است.
ریاض این حمله را نقض قوانین و مقررات بینالمللی مرتبط با امنیت کشتیرانی و حفاظت از کشتیهای تجاری دانست.
این حادثه ساعاتی پس از آن رخ داد که جنبش انصارالله یمن مسئولیت حمله به دو نفتکش سعودی، «انسلیا» و «لیلی»، را بر عهده گرفت. سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد این دو شناور با موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها هدف قرار گرفتهاند. به گفته وی، این عملیات در واکنش به آنچه نقض محدودیتهای دریایی اعلامشده از سوی این جنبش عنوان شد، انجام شده است.
پیش از این نیز یک منبع امنیت دریایی گزارش داده بود نفتکش «انسلیا» پس از اصابت یک موشک در نزدیکی آبهای بندر جازان، پیام درخواست کمک ارسال کرده و از وقوع آتشسوزی در کشتی خبر داده است.
همزمان، شرکت انگلیسی ونگارد که در حوزه امنیت و مدیریت ریسک دریایی فعالیت میکند، اعلام کرد سمت راست نفتکش بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس در حدود ۷۰ مایل دریایی جنوبغربی منطقه الشقیق عربستان آسیب دیده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز از دریافت گزارشی درباره وقوع حادثهای مشابه در همان منطقه خبر داد و اعلام کرد ناخدای یک نفتکش از اصابت یک پرتابه ناشناس و وقوع آتشسوزی روی عرشه خبر داده و خدمه در حال مهار حریق هستند. این نهاد تأکید کرد تاکنون گزارشی از تلفات انسانی یا آلودگی زیستمحیطی دریافت نشده است.
ونگارد همچنین اعلام کرد انصارالله علاوه بر حمله به «انسلیا»، مسئولیت حمله به نفتکش «لیلی» را نیز بر عهده گرفته است، هرچند این ادعا هنوز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. این جنبش همچنین مدعی شد در پی این عملیات، حدود ۱۰ کشتی مسیر خود را تغییر داده یا از ادامه حرکت به سمت بنادر عربستان منصرف شدهاند.
دادههای سامانههای رهگیری دریایی نیز نشان میدهد دستکم پنج نفتکش در دریای سرخ مسیر خود را تغییر دادهاند و دو فروند از آنها مقصد خود را به سمت کانال سوئز تغییر دادهاند؛ اقدامی که پس از هشدار انصارالله به کشتیها درباره نزدیک شدن به بنادر عربستان صورت گرفته است.