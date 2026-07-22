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روبیو:

تمایل داریم به یک راه حل دیپلماتیک با ایران دست یابیم

تمایل داریم به یک راه حل دیپلماتیک با ایران دست یابیم
کد خبر : 1817013
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وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر مدعی تماس از سوی مقامات ایرانی برای مذاکره شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیرخارجه  آمریکا، مدعی شد که  مقامات ایرانی در تلاش برای مذاکره در مورد تنش فعلی با طرف آمریکایی تماس گرفته‌اند.

وی در اظهاراتی گزافه گفت: «ما نسبت به اثربخشی مذاکرات تردید داریم زیرا طرف ایرانی به تعهدات خود عمل نکرده است.»

وزیر خارجه آمریکا  در ادامه یاوه‌گویی‌های خود مدعی شد: «حملاتی به کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفته است و ما از آزادی دریانوردی دفاع می‌کنیم.  در تلاشیم تا توانایی ایران در هدف قرار دادن کشتی‌ها و تهدید دریانوردی را محدود کنیم.»

وی گفت: «ما تمایل داریم به یک راه حل دیپلماتیک با ایران دست یابیم که تضمین کند این کشور سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»

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