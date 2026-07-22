والاستریت ژورنال: ترامپ با توافق هستهای ۳۰ ساله آمریکا و عربستان موافقت کرد
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ با امضای یک توافق راهبردی هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی موافقت کرده است؛ توافقی ۳۰ ساله که ضمن واگذاری نقش محوری به شرکتهای آمریکایی، میتواند مسیر غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان را نیز هموار کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، بهطور رسمی با یک توافق هستهای غیرنظامی بلندمدت با عربستان سعودی موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، این توافق ۳۰ ساله که ارزش آن دهها میلیارد دلار برآورد میشود، با هدف توسعه زیرساختهای هستهای غیرنظامی عربستان و گسترش همکاریهای راهبردی دو کشور در این حوزه تدوین شده است.
به نوشته این روزنامه، یکی از مهمترین مفاد توافق، سپردن نقش اصلی در طراحی، ساخت و توسعه برنامه هستهای عربستان به شرکتهای آمریکایی است؛ اقدامی که عملاً رقبای خارجی را از حضور در این پروژه کنار میگذارد.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی شد این توافق میتواند راه را برای غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان هموار کند؛ موضوعی که طی سالهای گذشته از اصلیترین محورهای اختلاف میان واشنگتن و ریاض در مذاکرات هستهای دو طرف بوده است.