خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال‌استریت ژورنال: ترامپ با توافق هسته‌ای ۳۰ ساله آمریکا و عربستان موافقت کرد

وال‌استریت ژورنال: ترامپ با توافق هسته‌ای ۳۰ ساله آمریکا و عربستان موافقت کرد
کد خبر : 1816757
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ با امضای یک توافق راهبردی هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی موافقت کرده است؛ توافقی ۳۰ ساله که ضمن واگذاری نقش محوری به شرکت‌های آمریکایی، می‌تواند مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را نیز هموار کند.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، به‌طور رسمی با یک توافق هسته‌ای غیرنظامی بلندمدت با عربستان سعودی موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، این توافق ۳۰ ساله که ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود، با هدف توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی عربستان و گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور در این حوزه تدوین شده است.

به نوشته این روزنامه، یکی از مهم‌ترین مفاد توافق، سپردن نقش اصلی در طراحی، ساخت و توسعه برنامه هسته‌ای عربستان به شرکت‌های آمریکایی است؛ اقدامی که عملاً رقبای خارجی را از حضور در این پروژه کنار می‌گذارد.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شد این توافق می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان هموار کند؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته از اصلی‌ترین محورهای اختلاف میان واشنگتن و ریاض در مذاکرات هسته‌ای دو طرف بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل