به گزارش ایلنا، سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تشدید عملیات نظامی علیه ایران است.

به گفته این منابع، ترامپ در نشست اخیر خود با مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی در اتاق عملیات کاخ سفید، راهکارهای افزایش فشار بر ایران و تضعیف توان این کشور در کنترل تنگه هرمز را بررسی کرده است. این گزارش می‌افزاید واشنگتن پس از ناکامی در وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های خود، به دنبال گزینه‌های نظامی گسترده‌تر است.

سی‌ان‌ان همچنین مدعی شد کاخ سفید حمله به زیرساخت‌های نظامی و حتی برخی تأسیسات غیرنظامی را در کنار سناریوی تصرف جزیره خارک و هدف قرار دادن مجموعه‌های زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کند.

ترامپ نیز در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» از تشدید حملات علیه ایران در روزهای آینده خبر داد و مدعی شد در صورت لزوم، گزینه‌های سخت‌تری را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.

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