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وال‌استریت ژورنال: ترامپ گزینه اشغال جزایر ایرانی را روی میز گذاشت

وال‌استریت ژورنال: ترامپ گزینه اشغال جزایر ایرانی را روی میز گذاشت
کد خبر : 1813986
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روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد ترامپ در حال بررسی گسترش دامنه عملیات علیه ایران است و یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، اعزام نیروی زمینی برای تصرف برخی جزایر ایران در نزدیکی تنگه هرمز است.

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شد دونالد ترامپ پس از دریافت گزارش‌های امنیتی از مشاوران ارشد خود، به گسترش دامنه عملیات علیه ایران تمایل نشان داده است.

بر اساس این گزارش، از جمله گزینه‌های مورد بررسی در کاخ سفید، تشدید حملات هوایی و همچنین اعزام نیروهای زمینی برای تصرف برخی جزایر ایران در نزدیکی تنگه راهبردی هرمز، از جمله جزیره خارک، عنوان شده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شد ترامپ روز سه‌شنبه نشستی را با محوریت بررسی امکان تسلط بر جزیره خارک برگزار کرده است؛ جزیره‌ای که از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات نفت ایران به شمار می‌رود.

با این حال، مقام‌های آمریکایی به این روزنامه گفته‌اند که رئیس‌جمهور آمریکا همچنان درباره استفاده از نیروهای زمینی در هرگونه عملیات علیه ایران تردید دارد و هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

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