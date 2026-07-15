رایزنی وزیر خارجه اردن با همتای آمریکایی

​به گزارش ایلنا به نقل از الرای، وزیر خارجه اردن، در جریان سفر خود به واشنگتن با وزیر خارجه آمریکا و جمعی از نمایندگان ارشد کنگره دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و راه‌های پایان دادن به تنش‌ها در منطقه گفت وگو کرد.

«​ایمن الصفدی»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه اردن، در دیدار خود با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن، راه‌های تقویت شراکت میان اردن و امریکا و همچنین تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تنش در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

‌دو طرف همچنین طیفی از مسائل دوجانبه و منطقه‌ای، از جمله تحولات مرتبط با حملات مداوم ایران به کشتی‌ها، بندرها و کشورهای منطقه را بررسی کردند.

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