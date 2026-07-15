به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه نشستی را در اتاق عملیات کاخ سفید برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، محور اصلی این نشست بررسی گزینه اجرای حمله‌ای گسترده‌تر علیه ایران بوده؛ حمله‌ای که به گفته منابع آگاه، ابعادی فراتر از عملیات و حملات نظامی جاری آمریکا علیه ایران خواهد داشت.

انتهای پیام/