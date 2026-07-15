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آکسیوس: ترامپ در اتاق عملیات کاخ سفید گزینه حمله گسترده‌تر به ایران را بررسی کرد

آکسیوس: ترامپ در اتاق عملیات کاخ سفید گزینه حمله گسترده‌تر به ایران را بررسی کرد
کد خبر : 1813480
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پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا در نشستی محرمانه در اتاق عملیات کاخ سفید، سناریوی گسترش حملات نظامی علیه ایران و اجرای عملیاتی فراتر از حملات کنونی را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه نشستی را در اتاق عملیات کاخ سفید برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، محور اصلی این نشست بررسی گزینه اجرای حمله‌ای گسترده‌تر علیه ایران بوده؛ حمله‌ای که به گفته منابع آگاه، ابعادی فراتر از عملیات و حملات نظامی جاری آمریکا علیه ایران خواهد داشت.

 

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