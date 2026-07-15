ادعای ترامپ: نمایندگان آمریکا روز سهشنبه با ایران گفتوگو کردند
دونالد ترامپ از برگزاری گفتوگو میان نمایندگان آمریکا و ایران خبر داد و همزمان با تکرار تهدیدهای خود علیه تهران، مدعی شد حملات نظامی تا زمان بازگشت ایران به میز مذاکره ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور آمریکا بامداد چهارشنبه مدعی شد نمایندگان واشنگتن روز سهشنبه با طرف ایرانی گفتوگو کردهاند؛ ادعایی که همزمان با تأکید وی بر ادامه حملات نظامی آمریکا علیه ایران مطرح شد.
دونالد ترامپ، در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» مدعی شد واشنگتن، تهران را به دستیابی به توافق فراخوانده و به مقامات ایرانی اعلام کرده است: «یا توافق میکنید یا چیزی برایتان باقی نخواهد ماند.»
وی همچنین تأکید کرد هیچ توافقی را که مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای نشود، امضا نخواهد کرد و تهدید کرد در صورت بازنگشتن ایران به میز مذاکره، پلها و زیرساختهای این کشور در حملات آینده هدف قرار خواهند گرفت.