رسانه عبری: حماس از ایران خواست مذاکرات با آمریکا را به پرونده غزه گره بزند
رسانه رسمی رژیم صهیونیستی مدعی شد حماس در دیداری با مقامات ارشد ایرانی، خواستار آن شده است که تهران از ظرفیت مذاکرات با واشنگتن برای توقف جنگ غزه و حمایت از مواضع این جنبش استفاده کند.
به گزارش ایلنا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد رهبران حماس در دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، از تهران خواستهاند مذاکرات احتمالی با آمریکا را به توقف جنگ در غزه و تحولات این باریکه پیوند بزند.
طبق ادعای این منبع عبری، این دیدار در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و با حضور محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و احمد وحیدی از طرف ایران و محمد درویش، موسی ابومرزوق و زاهر جبارین از سوی حماس برگزار شده است.
بنابر این گزارش، حماس ضمن تشریح آخرین وضعیت غزه و روند مذاکرات، با هرگونه توافقی که خلع سلاح این جنبش یا حذف آن از ساختار سیاسی غزه را در پی داشته باشد، مخالفت کرده است.
این رسانه همچنین مدعی شد حماس از ایران خواسته است با حمایت دیپلماتیک از مواضع این جنبش، مانع هرگونه طرح برای خلع سلاح یا کنار گذاشتن آن از اداره غزه شود و در مذاکرات احتمالی با واشنگتن، توقف حملات اسرائیل به غزه را به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تبدیل کند.
در ادامه این گزارش ادعا شده است که حماس خواستار ادامه حمایتهای مالی، حفظ مسیرهای پشتیبانی و تداوم آمادگی جبهههای حامی خود در منطقه شده است.
این رسانه در پایان مدعی شد مقامات ایرانی نیز بر ادامه حمایت از حماس و آرمان فلسطین تأکید کرده و وعده دادهاند مطالبات این جنبش را در دستور کار دیپلماتیک و منطقهای خود قرار دهند.