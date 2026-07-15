به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در سخنرانی سراسری خود که پنج‌شنبه شب ایراد خواهد کرد، درباره «آزادی و سلامت انتخابات» سخن خواهد گفت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بار دیگر به ادعاهای او درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ مربوط باشد.

رسانه‌های آمریکایی نیز اعلام کردند دونالد ترامپ در این سخنرانی به اسناد اطلاعاتی تازه از طبقه‌بندی خارج‌شده خواهد پرداخت؛ اسنادی که کاخ سفید مدعی است از تلاش برخی کشورهای خارجی برای مداخله در انتخاباتی که جو بایدن در آن پیروز شد، پرده برمی‌دارد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا سخنانش به دستگاه‌های رأی‌گیری و سلامت انتخابات مربوط خواهد بود، گفت: «بخشی از آن درباره این موضوع است، اما مسائل مهم دیگری هم مطرح خواهد شد که فعلاً نمی‌خواهم درباره‌شان صحبت کنم.»

وی افزود: «آنچه پنج‌شنبه مطرح خواهیم کرد، مهم‌ترین موضوع ممکن است؛ زیرا بدون انتخابات آزاد و سالم، کشوری وجود نخواهد داشت. این یک اعلامیه بسیار مهم خواهد بود.»

ترامپ که برای دومین دوره غیرمتوالی در کاخ سفید حضور دارد، همچنان بر ادعای پیروزی خود در انتخابات ۲۰۲۰ اصرار دارد؛ ادعایی که تاکنون هیچ مدرک معتبری برای آن ارائه نشده است.

پس از انتخابات ۲۰۲۰، شماری از هواداران ترامپ در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند تا مانع تأیید رسمی پیروزی بایدن شوند.

در ماه‌های اخیر نیز ترامپ بارها بدون ارائه سند، دموکرات‌ها را به تلاش برای تقلب در انتخابات میان‌دوره‌ای متهم کرده است. در مقابل، دموکرات‌ها او را به مهندسی حوزه‌های انتخاباتی به سود جمهوری‌خواهان و همچنین برکناری آخرین دو عضو دموکرات نهاد فدرال ناظر بر سلامت انتخابات متهم می‌کنند.

این سخنرانی در شرایطی انجام خواهد شد که هم‌زمان تنش‌ها میان آمریکا و ایران افزایش یافته و آتش‌بس نیز عملا از هم پاشیده است.