آکسیوس: ترامپ از نتانیاهو خواست نیروهای اسرائیلی را از سوریه و لبنان خارج کند
پایگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دونالد ترامپ در گفتوگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، خواستار آغاز خروج نیروهای اسرائیل از سوریه شده و از وی خواسته است همین رویکرد را در قبال لبنان نیز در پیش بگیرد.
به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تماس تلفنی روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر ضرورت آغاز خروج نیروهای این رژیم از سوریه تأکید کرده و از او خواسته است در لبنان نیز اقدام مشابهی انجام دهد.
بر اساس این گزارش، ترامپ به نتانیاهو گفته است حضور ارتش اسرائیل در خاک سوریه موجب افزایش تنشها شده و میتواند به تشدید درگیریها منجر شود. وی همچنین خطاب به نتانیاهو گفته است: «آنها شما را آنجا نمیخواهند؛ باید نیروهایتان را بازآرایی و عقبنشینی کنید.» به گفته منابع آمریکایی، ترامپ تأکید کرده که این موضوع درباره لبنان نیز صدق میکند.
دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد که نتانیاهو در این گفتوگو بر لزوم حفظ «مناطق امنیتی» در امتداد مرزهای فلسطین اشغالی تأکید کرده است.
آکسیوس نوشت این تماس یک روز پس از دیدار ترامپ با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، در حاشیه نشست ناتو در ترکیه انجام شده است.
این گزارش میافزاید دولت ترامپ طی ماههای گذشته تلاش کرده بود به توافق امنیتی جدیدی میان سوریه و اسرائیل دست یابد، اما در نهایت به این جمعبندی رسید که نتانیاهو تمایلی به ارائه امتیازهای مورد نظر واشنگتن ندارد. از جمله این امتیازها، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مناطقی در سوریه است که پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به اشغال این رژیم درآمد.
به نوشته آکسیوس، طی هفتههای اخیر در جنوب سوریه نیز چندین مورد اعتراض مردمی علیه حضور نیروهای اسرائیلی رخ داده و در برخی موارد، معترضان با نظامیان این رژیم درگیر شدهاند.
این پایگاه همچنین گزارش داد که میانجیهای آمریکایی روز سهشنبه در رم با دیپلماتهای اسرائیلی و لبنانی درباره اجرای توافق چارچوبی که چند هفته پیش میان طرفین حاصل شده بود، گفتوگو کردند. بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی متعهد شده است نیروهای خود را از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان خارج کرده و زمینه استقرار ارتش لبنان را در این مناطق فراهم کند.
با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون از این مناطق عقبنشینی نکرده است. دولت لبنان نیز خواستار آغاز روند خروج نیروهای اسرائیلی و ارائه جدول زمانی مشخص برای تکمیل این عقبنشینی شده است.
مقامهای اسرائیلی مدعی هستند که پیش از هرگونه عقبنشینی، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاح و زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند؛ در مقابل، مقامهای لبنانی تأکید دارند که ارزیابی این موضوع باید از سوی ارتش آمریکا انجام شود.
آکسیوس در پایان به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ترامپ و نتانیاهو روابط نزدیکی دارند و واشنگتن همچنان رژیم صهیونیستی را از متحدان اصلی خود میداند.