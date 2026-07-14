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گزارش ادعایی رسانه اماراتی از پشت‌پرده انتخاب «بانک اهداف» در ایران

گزارش ادعایی رسانه اماراتی از پشت‌پرده انتخاب «بانک اهداف» در ایران
کد خبر : 1813356
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یک رسانه اماراتی مدعی شد آمریکا با اتکا به اطلاعات ارائه‌شده از سوی اسرائیل، اهداف نظامی در ایران را ارزیابی می‌کند، اما تصمیم نهایی درباره زمان، دامنه و اجرای حملات صرفا در اختیار واشنگتن قرار دارد.

به گزارش ایلنا، یک منبع آمریکایی آگاه از رایزنی‌های امنیت ملی به رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» گفت که واشنگتن طی روزهای اخیر تصمیم گرفته است فرماندهی عملیات نظامی علیه ایران را مستقیما بر عهده داشته باشد و در عین حال از اطلاعات اسرائیل برای شناسایی اهداف نظامی و حساس استفاده کند.

به ادعای این منبع، هدف از این سازوکار، جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و حفظ کنترل آمریکا بر سطح تنش و روند عملیات نظامی علیه ایران است.

این منبع مدعی شد اطلاعات ارائه‌شده از سوی تل‌آویو عمدتا بر مناطق شرق تهران و اطراف پایتخت متمرکز است و تأسیسات باقی‌مانده، مراکز در حال بازسازی در مجتمع‌های خجیر و پارچین، برخی مراکز نظامی در حکیمیه و همچنین تحرکات فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران را شامل می‌شود.

وی همچنین ادعا کرد آمریکا تنها اهدافی را برای حمله انتخاب می‌کند که به‌طور مستقیم بر توان موشکی، ساختار فرماندهی و مراکز تصمیم‌گیری نظامی ایران اثرگذار باشند و اطلاعات اسرائیل صرفا برای راستی‌آزمایی و تکمیل داده‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مارک توث، تحلیلگر آمریکایی مسائل امنیت ملی، نیز به ارم‌نیوز گفت ادامه حملات تحت فرماندهی مستقیم آمریکا، به واشنگتن امکان می‌دهد زمان، دامنه و شدت عملیات را کنترل کرده و در عین حال فشار بیشتری بر ساختار فرماندهی نظامی ایران وارد کند.

در همین حال، یک منبع اسرائیلی نیز به این رسانه مدعی شد تل‌آویو تاکنون خواستار مشارکت مستقیم در موج کنونی حملات آمریکا نشده است، اما سامانه‌های پدافند هوایی و نیروهای مسئول حفاظت از جبهه داخلی را در حالت آماده‌باش قرار داده است.

به گفته این منبع، هرگونه مشارکت مستقیم ارتش اسرائیل در حملات به ایران، مستلزم تصمیم سیاسی جدید و وابسته به نحوه واکنش احتمالی تهران خواهد بود.

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