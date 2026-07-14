حمله به شریانهای حیاتی روسیه؛ اوکراین دامنه عملیات را گسترش داد
اوکراین با موج تازهای از حملات پهپادی، زیرساختهای انرژی، سوخت و پایگاههای هوایی روسیه را در چندین منطقه هدف قرار داد؛ تصاویری که از گسترش جنگ به عمق خاک روسیه و تمرکز بر مراکز پشتیبانی نظامی حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای که توسط واحد منابع باز شبکه الجزیره منتشر شده، اوکراین در فاصله ۷ تا ۱۱ ژوئیه مجموعهای از حملات پهپادی را علیه تأسیسات راهبردی روسیه انجام داده است؛ حملاتی که از بندر «تاگانروگ» در ساحل دریای آزوف تا پایگاه هوایی «بوریسوگلبسک» در منطقه ورونژ، ایستگاه تقویت فشار گاز «کراسنودارسکایا» و انبارهای نفت در منطقه «تور» را دربر گرفته است.
این تصاویر نشان میدهد که هدف حملات تنها یک یا دو تأسیسات نبوده، بلکه زیرساختهایی مانند پالایشگاهها، خطوط انتقال انرژی، مخازن سوخت، پایگاههای هوایی و مسیرهای پشتیبانی نظامی روسیه بهطور همزمان هدف قرار گرفتهاند.
در بندر تاگانروگ واقع در استان روستوف، تصاویر ماهوارهای ثبتشده پس از حمله ۱۰ ژوئیه از تخریب یکی از مخازن نفت و آسیبدیدگی چند مخزن دیگر حکایت دارد. همچنین آثار نشت نفت در آبهای مجاور بندر نیز مشاهده شده است.
یوری اسلیوسار، فرماندار استان روستوف اعلام کرد این منطقه هدف یک حمله گسترده هوایی قرار گرفته و سامانههای پدافندی دهها پهپاد را رهگیری کردهاند. وی همچنین از وقوع آتشسوزی در دو مرکز ذخیره فرآوردههای نفتی در شهر آزوف، یک ساختمان اداری در روستای کاژالنیک و بخش بندری شهر تاگانروگ خبر داد.
دو روز پیش از آن نیز پایگاه هوایی بوریسوگلبسک در منطقه ورونژ هدف حمله پهپادی قرار گرفت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده است این پایگاه محل تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی هواپیماها و محل استقرار جنگندههای سوخو-۳۴ و سوخو-۳۵ است.
تصاویر ماهوارهای، برخاستن دود غلیظ از تأسیسات ذخیره سوخت داخل این پایگاه و آثار گسترده آتشسوزی و تخریب را نشان میدهد. همچنین ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از وقوع چند انفجار متوالی و آتشسوزی گسترده در این پایگاه حکایت دارد.
در جنوب روسیه نیز ایستگاه تقویت فشار گاز «کراسنودارسکایا» متعلق به شرکت گازپروم هدف حمله قرار گرفت. تصاویر ماهوارهای از آسیبدیدگی بخشی از این تأسیسات و حضور تجهیزات مهندسی برای آغاز عملیات تعمیر خبر میدهد.
رسانههای روسی به نقل از شرکت گازپروم اعلام کردند که این ایستگاه که بخشی از خط لوله «بلو استریم» و مسیر انتقال گاز روسیه به ترکیه محسوب میشود، هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود، اما با اقدام سریع نیروهای فنی، جریان انتقال گاز بدون وقفه ادامه یافته است.
در غرب روسیه نیز تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۱۱ ژوئیه از آتشسوزی و تخریب مخازن سوخت در منطقه تِوِر حکایت دارد. مقامهای محلی وقوع این حادثه را تأیید کردهاند و سازمان امنیت اوکراین نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که هدف، ذخایر سوخت مورد استفاده در پشتیبانی از عملیات نظامی روسیه بوده است.
همچنین تصاویر ماهوارهای ماهواره اروپایی «سنتینل-۲» در ۱۱ ژوئیه، یک کشتی در حال سوختن را در آبهای دریای آزوف، در شمال تنگه کرچ، نشان میدهد که ستون عظیمی از دود سیاه از آن به هوا برخاسته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اوکراین در ماههای اخیر دامنه حملات دوربرد خود به داخل خاک روسیه را گسترش داده و تأسیسات نفت و گاز، پایگاههای هوایی، انبارهای سوخت و مسیرهای لجستیکی را بهعنوان اهداف اصلی خود انتخاب کرده است.
کییف میگوید این حملات با هدف کاهش توان رزمی و تضعیف شبکه پشتیبانی ارتش روسیه انجام میشود؛ در مقابل، مسکو اوکراین را به هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی و تأسیسات انرژی متهم میکند.