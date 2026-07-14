به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران گفت که به اعتقاد او، ایران و حزب‌الله لبنان به لایحه تحریم‌های روسیه که در حال حاضر در کنگره آمریکا در دست بررسی است، افزوده خواهند شد.

وی با اشاره به این طرح، احتمال داد که تهران و حزب‌الله نیز مشمول این بسته تحریمی شوند.

ترامپ همچنین درباره احتمال اعمال تحریم‌های ثانویه علیه چین و هند اظهار کرد که تاکنون هیچ‌گونه گفت‌وگویی درباره اعمال چنین تحریم‌هایی علیه این دو کشور انجام نشده است.

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