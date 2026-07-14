ترامپ: به حضور نظامی در عراق نیازی نداریم/ الزیدی: پس از ۳۰ سپتامبر هیچ گروه مسلحی خارج از چارچوب دولت نخواهد ماند

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- سه‌شنبه- در دیدار با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در کاخ سفید، از شکل‌گیری شراکتی گسترده میان واشنگتن و بغداد در بخش نفت خبر داد و گفت این همکاری به‌زودی اعلام خواهد شد.

ترامپ با بیان اینکه به حضور نظامی آمریکا در عراق نیازی نمی‌بیند، اظهار داشت شرکت‌های نفتی آمریکایی در سطحی بی‌سابقه وارد بازار عراق خواهند شد.

وی همچنین مدعی شد ایران «بار سنگینی» بر دوش عراق است و با توصیف تهران به‌عنوان «قلدر خاورمیانه»، ادعا کرد که این کشور بر دولت‌های منطقه فشار وارد می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین فاش کرد که از تصمیم خود برای اعمال عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز عقب‌نشینی کرده است. به گفته وی، این تصمیم پس از تماس برخی کشورهای منطقه و در ازای سرمایه‌گذاری‌های جدید اتخاذ شد.

در مقابل، علی الزیدی با تأکید بر اینکه نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، گفت همزمان شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری وارد این کشور می‌شوند.

وی همچنین از تصمیم دولت عراق برای انحصار سلاح در اختیار دولت خبر داد و تصریح کرد: «پس از ۳۰ سپتامبر، هیچ نیازی به حضور گروه‌های مسلح در عراق وجود نخواهد داشت و اجازه نخواهیم داد هیچ طرفی خارج از نهادهای رسمی دولت سلاح در اختیار داشته باشد.»

الزیدی با اشاره به جایگاه عراق در سازمان اوپک، خواستار سهمیه‌ای عادلانه‌تر برای تولید نفت شد و گفت: عراق از کشورهای مؤسس اوپک است، اما با توجه به هزینه‌های سنگین جنگ با تروریسم و خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌های کشور، خواهان سهمیه‌ای منصفانه است.

نخست‌وزیر عراق همچنین سفر خود به واشنگتن را در راستای تقویت روابط با «مهم‌ترین شریک راهبردی عراق» توصیف کرد.

انتهای پیام/