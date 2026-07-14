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عملیات محرمانه ۱۰ ساله؛ جزئیات انتقال مخفیانه دختر اوباما از فرانسه پس از حمله نیس

عملیات محرمانه ۱۰ ساله؛ جزئیات انتقال مخفیانه دختر اوباما از فرانسه پس از حمله نیس
کد خبر : 1813342
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رسانه‌های فرانسوی فاش کردند که پس از حمله تروریستی ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ در شهر نیس، مالیا اوباما، دختر بزرگ رئیس‌جمهور اسبق آمریکا که برای تعطیلات در شهر آنتیب اقامت داشت، به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی در عملیاتی محرمانه از فرانسه خارج شد.

به گزارش ایلنا، روزنامه لوفیگارو نوشت: پس از آنکه سه مرد مشکوک به هتل محل اقامت مالیا نزدیک شدند، سرویس مخفی آمریکا و نیروهای امنیتی فرانسه با هماهنگی کامل، او را تحت تدابیر شدید امنیتی از هتل به فرودگاه نیس منتقل کردند؛ جایی که یک هواپیمای اختصاصی برای خروج او آماده بود.

سه فرد بازداشت‌شده که برادرانی عراقی‌تبار با تابعیت دانمارکی بودند، پس از حدود ۴۸ ساعت بازجویی به‌دلیل نبود شواهد کافی درباره ارتباطشان با حمله تروریستی آزاد شدند.

این گزارش می‌گوید جزئیات این عملیات امنیتی تا نزدیک به ۱۰ سال محرمانه مانده بود و اکنون برای نخستین بار منتشر شده است؛ عملیاتی که نشان‌دهنده هماهنگی نزدیک میان سرویس مخفی آمریکا و نهادهای امنیتی فرانسه در بحبوحه یکی از مرگبارترین حملات تروریستی این کشور بود.

 

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