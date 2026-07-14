وزارت دفاع روسیه:
تاسیسات زیرساختی ارتش اوکراین را هدف قرار دادیم
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور تاسیسات زیرساخت سوخت و انرژی مرتبط با ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سهشنبه- اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در شبانه روز گذشته ۷۱۵ پهپاد و دو موشک هیمارس متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند.
این وزارتخانه همچنین از هدف قرار گرفتن تاسیسات زیرساختی سوخت و انرژی و حمل و نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.
به گزارش وزارت دفاع روسیه نیروهای این کشور همچنین به انبارها و کارگاههای مونتاژ پهپادهای دوربرد اوکراینی حمله کردند.
در این گزارش افزوده شد که اوکراین در شبانه روز گذشته حدود ۱ هزار و ۳۸۰ سرباز خود را از دست داد.