تاسیسات زیرساختی ارتش اوکراین را هدف قرار دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در شبانه روز گذشته ۷۱۵ پهپاد و دو موشک هیمارس متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را منهدم کردند.

این وزارتخانه همچنین از هدف قرار گرفتن تاسیسات زیرساختی سوخت و انرژی و حمل و نقل مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

به گزارش وزارت دفاع روسیه نیروهای این کشور همچنین به انبارها و کارگاه‌های مونتاژ پهپادهای دوربرد اوکراینی حمله کردند.

در این گزارش افزوده شد که اوکراین در شبانه روز گذشته حدود ۱ هزار و ۳۸۰ سرباز خود را از دست داد.

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