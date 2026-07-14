تاسک:
پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک بعید است
نخست وزیر لهستان لهستان گفت که بعید است جنگ در اوکراین به زودی پایان یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد توسک»، نخست وزیر لهستان، امروز -سهشنبه- گفت که دستیابی به صلح در اوکراین به در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر میرسد و انتظار دارد روسیه دستکم تا زمستان درگیری را ادامه دهد.
تاسک در پاریس به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر، با توجه به موضع سختگیرانه روسیه و پوتین، بعید به نظر میرسد که در آینده نزدیک آتشبس یا توافق صلح حاصل شود».
وی ادامه داد: «در حال حاضر همه انتظار تشدید اقدامات روسیه را دارند و کاملا محتمل است که روسیه بخواهد این جنگ را حداقل تا زمستان ادامه دهد».
نخست وزیر لهستان گفت که در مورد این وضعیت با «مارک روته»، دبیرکل ناتو، و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، گفتوگو کرده است.