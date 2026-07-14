پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک بعید است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد توسک»، نخست وزیر لهستان، امروز -سه‌شنبه- گفت که دستیابی به صلح در اوکراین به در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می‌رسد و انتظار دارد روسیه دست‌کم تا زمستان درگیری را ادامه دهد.

تاسک در پاریس به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر، با توجه به موضع سختگیرانه روسیه و پوتین، بعید به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک آتش‌بس یا توافق صلح حاصل شود».

وی ادامه داد: «در حال حاضر همه انتظار تشدید اقدامات روسیه را دارند و کاملا محتمل است که روسیه بخواهد این جنگ را حداقل تا زمستان ادامه دهد».

نخست وزیر لهستان گفت که در مورد این وضعیت با «مارک روته»، دبیرکل ناتو، و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، گفت‌وگو کرده است.

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