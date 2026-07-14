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واکنش تند رئیس‌جمهور برزیل به طرح ترامپ برای تنگه هرمز

واکنش تند رئیس‌جمهور برزیل به طرح ترامپ برای تنگه هرمز
کد خبر : 1812902
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رئیس‌جمهور برزیل در واکنش به طرح ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، این اقدام را با رفتار دزدان دریایی مقایسه کرد و گفت واشنگتن نمی‌تواند مدعی مبارزه با دزدی دریایی باشد و هم‌زمان خود چنین رفتاری داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، رئیس‌جمهور برزیل با انتقاد از پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، تأکید کرد که اگر آمریکا چنین اقدامی انجام دهد، رفتاری مشابه «دزدان دریایی» خواهد داشت.

«لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» روز دوشنبه در جریان یک مراسم عمومی در شهر سائو کایتانو دو سول در ایالت سائوپائولو گفت: «در گذشته، چنین اقدامی مصداق دزدی دریایی بود.»

وی افزود: «ایالات متحده کشور مهمی است و تصور می‌کنم سال‌ها با دزدی دریایی مبارزه کرده است؛ بنابراین امروز نمی‌تواند خود مانند دزدان دریایی رفتار کند.»

اظهارات رئیس‌جمهور برزیل در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ مطرح شد؛ رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر از ازسرگیری محاصره دریایی ایران خبر داده و اعلام کرده بود واشنگتن قصد دارد در ازای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، از کالاهای عبوری از این آبراه 20 درصد عوارض دریافت کند، هرچند جزئیاتی درباره نحوه اجرای این طرح و سازوکار دریافت این مبالغ ارائه نکرد.

ترامپ همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد: «تنگه هرمز باز است و باز خواهد ماند؛ چه ایران باشد و چه نباشد. ما محاصره ایران را دوباره برقرار خواهیم کرد.»

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