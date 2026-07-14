خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ پنجشنبه برای مردم آمریکا سخنرانی می‌کند

ترامپ پنجشنبه برای مردم آمریکا سخنرانی می‌کند
کد خبر : 1812898
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که شامگاه پنجشنبه، در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم این کشور سخن خواهد گفت.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، بامداد امروز- سه‌شنبه- اعلام کرد ساعت ۹ شب پنجشنبه (به وقت شرق آمریکا) برای مردم این کشور سخنرانی خواهد کرد، اما به موضوع یا محورهای این سخنرانی اشاره‌ای نکرد. کاخ سفید نیز تاکنون جزئیاتی درباره محتوای آن منتشر نکرده است.

ترامپ در گفت‌وگو با «هیو هیوئت» مجری رادیویی، در پاسخ به پرسشی درباره محتوای این سخنرانی گفت: «این هم مانند بسیاری از سخنرانی‌هایی خواهد بود که پیش از این داشته‌ام؛ ما در این زمینه عملکرد خوبی داشته‌ایم.»

وی همچنین افزود این سخنرانی از نظر سبک و فضای کلی، مشابه سخنرانی‌هایی خواهد بود که سوم ژوئیه در «کوه راشمور» و چهارم ژوئیه در «نشنال مال» به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد امضای اعلامیه استقلال آمریکا ایراد کرده بود.

این سخنرانی در شرایطی برگزار می‌شود که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران طی روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و گمانه‌زنی‌ها درباره مواضع و تصمیمات بعدی دولت ترامپ افزایش یافته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل