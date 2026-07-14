ترامپ پنجشنبه برای مردم آمریکا سخنرانی میکند
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که شامگاه پنجشنبه، در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم این کشور سخن خواهد گفت.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، بامداد امروز- سهشنبه- اعلام کرد ساعت ۹ شب پنجشنبه (به وقت شرق آمریکا) برای مردم این کشور سخنرانی خواهد کرد، اما به موضوع یا محورهای این سخنرانی اشارهای نکرد. کاخ سفید نیز تاکنون جزئیاتی درباره محتوای آن منتشر نکرده است.
ترامپ در گفتوگو با «هیو هیوئت» مجری رادیویی، در پاسخ به پرسشی درباره محتوای این سخنرانی گفت: «این هم مانند بسیاری از سخنرانیهایی خواهد بود که پیش از این داشتهام؛ ما در این زمینه عملکرد خوبی داشتهایم.»
وی همچنین افزود این سخنرانی از نظر سبک و فضای کلی، مشابه سخنرانیهایی خواهد بود که سوم ژوئیه در «کوه راشمور» و چهارم ژوئیه در «نشنال مال» به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد امضای اعلامیه استقلال آمریکا ایراد کرده بود.
این سخنرانی در شرایطی برگزار میشود که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران طی روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده و گمانهزنیها درباره مواضع و تصمیمات بعدی دولت ترامپ افزایش یافته است.