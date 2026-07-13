رئیسجمهور سابق کرهجنوبی در پرونده فساد سیاسی به دو سال حبس محکوم شد
دادگاهی در کرهجنوبی «یون سوک یول»، رئیسجمهور پیشین این کشور، را به اتهام نقض قوانین تأمین مالی سیاسی و دریافت غیرقانونی خدمات نظرسنجی در ازای حمایت سیاسی، به دو سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که به مجموعه پروندههای قضایی او افزوده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دادگاه مرکزی سئول، امروز- دوشنبه- یون سوک یول، رئیسجمهور پیشین کرهجنوبی را به دلیل نقض قانون تأمین مالی فعالیتهای سیاسی، به دو سال حبس محکوم کرد.
این پرونده مربوط به اتهام دریافت رایگان نتایج نظرسنجیهای انتخاباتی در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ است. دادگاه اعلام کرد یون در ازای حمایت از یک نامزد برای کسب نامزدی حزب در انتخابات میاندورهای پارلمان، از خدمات رایگان یک فعال سیاسی بهرهمند شده است.
بر اساس رأی دادگاه، یون و همسرش، کیم کیون هی در مجموع ۱۴ نظرسنجی را بهصورت رایگان از «میونگ ته کیون» دریافت کردهاند؛ فردی که در ازای این حمایت سیاسی، خدمات مذکور را در اختیار آنها قرار داده بود.
دادگاه در حکم خود تأکید کرد این اقدامات اعتماد عمومی به نظام سیاسی را بهشدت خدشهدار کرده و با اصول حکمرانی دموکراتیک در تعارض است. به همین دلیل، مسئولیت کیفری رئیسجمهور سابق را «بسیار سنگین» توصیف کرد.
وکلای یون ضمن رد اتهامات، اعلام کردند به این حکم اعتراض خواهند کرد و آن را مبتنی بر استنباطهای نادرست دادگاه دانستند.
در همین پرونده، میونگ ته کیون نیز به اتهام نقشآفرینی در این تخلفات، به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.
این حکم در حالی صادر شده که یون هماکنون نیز دوران محکومیت خود را در پروندههای دیگر سپری میکند. وی پیشتر به دلیل اعلام حکومت نظامی در سال ۲۰۲۴ و اتهام رهبری شورش، به حبس ابد محکوم شده و نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر داده است.
رئیسجمهور پیشین کرهجنوبی همچنین در پروندهای دیگر به ۳۰ سال زندان محکوم شده است؛ پروندهای که به اتهام ارسال پهپاد به کرهشمالی برای ایجاد تنش و زمینهسازی جهت اعلام حکومت نظامی مربوط میشود.
از سوی دیگر، همسر او نیز در چند پرونده قضایی با اتهاماتی از جمله دریافت رشوه و دستکاری در بازار سهام روبهرو است و علاوه بر محکومیتهای پیشین، انتظار میرود دادگاه عالی این هفته رأی نهایی خود را درباره یکی دیگر از پروندههای وی صادر کند.