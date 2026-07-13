جنگی فراتر از اروپا؛ مالی به میدان تازه رقابت روسیه و اوکراین تبدیل شد

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در شمال مالی، این کشور بیش از گذشته به صحنه رقابت غیرمستقیم روسیه و اوکراین تبدیل شده است. در تازه‌ترین تحولات، ارتش مالی با پشتیبانی «سپاه آفریقایی» روسیه پس از چند روز نبرد، کنترل شهر راهبردی آنیفیس را که در روزهای اخیر هدف حملات گروه‌های مسلح قرار گرفته بود، دوباره به دست گرفت.

حمله به آنیفیس با مشارکت گروه «نصرة الاسلام والمسلمین» وابسته به القاعده و شورشیان «آزواد» انجام شد. اگرچه این گروه‌ها مدعی تصرف شهر شدند، اما نتوانستند پایگاه نظامی آن را به کنترل خود درآورند و با اعزام نیروهای کمکی، ارتش مالی بار دیگر بر شهر مسلط شد.

در پی این تحولات، مقام‌های مالی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی اوکراین و فرانسه نشانه رفتند. فوسینو واتارا، نایب‌رئیس کمیسیون دفاع شورای انتقالی مالی مدعی شد برخی عناصر گروه‌های مسلح برای آموزش کار با پهپادهای انتحاری به اوکراین اعزام شده‌اند و پس از دریافت آموزش و تجهیزات، به کشور بازگشته‌اند.

وی همچنین فرانسه را به حمایت از گروه‌های مسلح فعال در منطقه ساحل متهم کرد و مدعی شد این اقدامات با هدف بی‌ثبات کردن دولت‌های نظامی غرب آفریقا انجام می‌شود.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که از زمان خروج نیروهای فرانسوی از مالی در سال ۲۰۲۲، باماکو همکاری‌های نظامی خود با مسکو را به‌طور چشمگیری گسترش داده است. روسیه نیز از طریق «سپاه آفریقایی» نقش پررنگ‌تری در عملیات ضدتروریستی این کشور ایفا می‌کند.

در همین چارچوب، روسیه و کشورهای عضو «ائتلاف ساحل» در دیدار اخیر وزیران خارجه خود، اوکراین و فرانسه را به تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم کردند و بر توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان مسکو، مالی، نیجر و بورکینافاسو تاکید کردند.