مرحله کاهش تنش با عربستان پایان یافت

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که در تجاوزی آشکار و ظالمانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بین‌المللی صنعا را با چندین حمله هوایی هدف قرار داد.

وی اظهار داشت: « تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داده است و عربستان باید عواقب تجاوز خود را بپذیرد».

یحیی سریع افزود: «ما تاکید می‌کنیم که تجاوز سعودی بی‌پاسخ و مجازات نخواهد ماند».

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