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یحیی سریع:

مرحله کاهش تنش با عربستان پایان یافت

مرحله کاهش تنش با عربستان پایان یافت
کد خبر : 1812687
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سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که حمله عربستان سعودی به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که در تجاوزی آشکار و ظالمانه، دشمن جنایتکار سعودی فرودگاه بین‌المللی صنعا را با چندین حمله هوایی هدف قرار داد.

وی اظهار داشت: « تجاوز عربستان به فرودگاه صنعا به مرحله کاهش تنش پایان داده است و عربستان باید عواقب تجاوز خود را بپذیرد».

یحیی سریع افزود: «ما تاکید می‌کنیم که تجاوز سعودی بی‌پاسخ و مجازات نخواهد ماند».

 

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