به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پارلمان رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه اعلام کرد انتخابات بیست‌وششمین دوره کنست ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که از هم‌اکنون مهم‌ترین آزمون سیاسی بنیامین نتانیاهو پس از جنگ غزه توصیف می‌شود.

نتانیاهو که طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ رژیم صهیونیستی را در اختیار دارد، اعلام کرده بار دیگر برای تشکیل دولت رقابت خواهد کرد. او پیش‌تر گفته بود قصد دارد «دولت وحدت ملی» تشکیل دهد؛ دولتی که نه متکی بر راست افراطی باشد و نه بر احزاب عربی.

با این حال، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افکار عمومی اسرائیل خواهان پایان دوران زمامداری او هستند؛ موضوعی که باعث شده اردوگاه مخالفان برای معرفی گزینه‌ای واحد تحرک بیشتری پیدا کند.

آیزنکوت؛ ژنرال منتقد نتانیاهو

در میان رقبای نتانیاهو، نام گادی آیزنکوت بیش از دیگران جلب توجه می‌کند. رئیس پیشین ستاد ارتش که پس از آغاز جنگ غزه عضو کابینه جنگ بود، در ادامه به دلیل اختلاف با نتانیاهو از این کابینه استعفا داد.

آیزنکوت که در جریان جنگ، فرزند و دو تن از بستگانش را از دست داد، در سال ۲۰۲۵ حزب «یشار» را تاسیس کرد و اکنون در برخی نظرسنجی‌ها حتی از نتانیاهو نیز پیش افتاده است.

تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین مزیت او، پیشینه امنیتی و نظامی‌اش است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از آرای راست میانه را بدون گرایش به جریان چپ جذب کند.

بنت؛ بازگشت نخست‌وزیر سابق

نفتالی بنت دیگر چهره‌ای است که نامش به عنوان رقیب جدی نتانیاهو مطرح می‌شود. او که در گذشته با تشکیل ائتلافی کم‌سابقه به ۱۲ سال حکومت متوالی نتانیاهو پایان داده بود، پس از مدتی دوری از سیاست، دوباره به صحنه بازگشته است.

اگرچه بنت همچنان از چهره‌های راست‌گرا به شمار می‌رود و با تشکیل کشور فلسطین مخالفت می‌کند، اما بخشی از رأی‌دهندگان او را سیاستمداری عمل‌گرا‌تر و کم‌حاشیه‌تر از نتانیاهو می‌دانند.

لاپید؛ رهبر سنتی مخالفان

یائیر لاپید، رهبر حزب «یش عتید» و نخست‌وزیر اسبق اسرائیل، همچنان یکی از ستون‌های اصلی مخالفان نتانیاهو محسوب می‌شود.

او در سال‌های اخیر محور اصلی اعتراض‌ها علیه طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو بوده و تلاش می‌کند با ائتلاف‌سازی، مخالفان نخست‌وزیر را در یک جبهه واحد نگه دارد.

لیبرمن؛ متحد سابق، رقیب امروز

آویگدور لیبرمن، که زمانی از نزدیک‌ترین متحدان نتانیاهو بود، اکنون به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او تبدیل شده است.

وزیر پیشین جنگ و دارایی با انتقاد مداوم از عملکرد دولت، به‌ویژه در موضوع معافیت نظامیان حریدی، تلاش می‌کند بخشی از آرای جریان راست را از نتانیاهو جدا کند.

شکاف در اردوگاه حاکم

در آستانه انتخابات، اختلافات در ائتلاف حاکم نیز شدت گرفته است.

اسحاق یوسف، خاخام ارشد پیشین اسرائیل، در اظهاراتی کم‌سابقه، نتانیاهو را «دروغگو و غیرقابل اعتماد» توصیف کرده و او را به خلف وعده درباره قانون معافیت خدمت نظامی حریدی‌ها متهم کرده است.

او حتی احتمال ائتلاف جریان حریدی با حزب گادی آیزنکوت را نیز مطرح کرده است؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند ضربه‌ای جدی به جایگاه انتخاباتی حزب لیکود وارد کند.

انتخاباتی فراتر از رقابت حزبی

اگرچه هنوز چند ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده، اما بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی معتقدند رقابت پیش‌رو بیش از آنکه میان احزاب باشد، به همه‌پرسی درباره ادامه یا پایان دوران نتانیاهو تبدیل شده است.

در شرایطی که جنگ غزه، بحران‌های امنیتی، اختلافات داخلی و فشارهای سیاسی، جامعه اسرائیل را با شکاف‌های عمیق مواجه کرده، نتیجه انتخابات اکتبر می‌تواند مسیر آینده ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی را برای سال‌های آینده تعیین کند.

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