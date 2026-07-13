به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، گزارشی از «مجمع شرق آسیا» (East Asia Forum) نشان می‌دهد روابط توکیو و سئول در سال‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده و نگرانی مشترک دو کشور از تحولات امنیتی منطقه و رویکرد غیرقابل پیش‌بینی دولت دونالد ترامپ، به یکی از مهم‌ترین عوامل این همگرایی تبدیل شده است.

به نوشته این گزارش، نشست سه‌جانبه آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی در کمپ‌دیوید در سال ۲۰۲۳ زمینه احیای روابط دو کشور را فراهم کرد؛ روندی که با وجود تغییر دولت‌ها در واشنگتن، توکیو و سئول همچنان ادامه یافته است.

در همین چارچوب، دیدار برنامه‌ریزی‌شده سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن و لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در شهر آندونگ، نشان‌دهنده تداوم تلاش دو طرف برای گسترش همکاری‌های دوجانبه ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، اگرچه چین همچنان یکی از دغدغه‌های امنیتی دو کشور به شمار می‌رود، اما عامل اصلی نزدیکی توکیو و سئول، نگرانی از سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ است. جنگ‌های تجاری، رویکردهای نظامی واشنگتن و احتمال کاهش تعهد آمریکا به متحدانش، هر دو کشور را به بازنگری در روابط دوجانبه واداشته است.

در همین راستا، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی تلاش کرده از ورود به پرونده‌های حساس تاریخی، از جمله اختلافات مربوط به دوران اشغال ژاپن، خودداری کند تا زمینه همکاری نزدیک‌تر با توکیو حفظ شود.

این گزارش همچنین به نقل از یک مقام ارشد کره‌جنوبی می‌نویسد نگرانی مشترک سئول و توکیو بیش از آنکه متوجه چین باشد، به آینده نقش آمریکا در منطقه بازمی‌گردد. به گفته این مقام، دو کشور درباره رویکرد آینده واشنگتن نگرانی‌های مشترکی دارند.

در همین حال، برخی مقام‌های کره‌جنوبی پیشنهادهایی مانند گسترش همکاری‌های امنیتی با ژاپن، امضای توافق عدم تجاوز و حتی بررسی پیمان دفاع مشترک را مطرح کرده‌اند؛ هرچند این ایده‌ها هنوز با مخالفت بخش قابل توجهی از افکار عمومی کره‌جنوبی روبه‌رو است.

گزارش می‌افزاید با وجود ادامه نشست‌های سه‌جانبه میان مقام‌های آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی، نشانه‌ای از اهتمام دولت ترامپ به ادامه سیاست‌های دولت جو بایدن در تقویت این همکاری‌ها دیده نمی‌شود و کاخ سفید تاکنون توجه ویژه‌ای به این سازوکار نشان نداده است.

با این حال، ناظران معتقدند روابط توکیو و سئول هنوز از مرحله گفت‌وگو فراتر نرفته و به همکاری‌های عملی و راهبردی تبدیل نشده است. از جمله، کره‌جنوبی با وجود اعلام تمایل برای پیوستن به توافق جامع و پیشرفته مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP)، هنوز درخواست رسمی خود را ارائه نکرده و اختلافات داخلی همچنان مانعی بر سر این مسیر است.

در کنار این مسائل، رویکرد متفاوت دو کشور در قبال چین و کره‌شمالی نیز می‌تواند بر روند همکاری‌ها سایه بیندازد. سئول همچنان به دنبال حفظ روابط باثبات با پکن است و آن را برای مدیریت پرونده کره‌شمالی ضروری می‌داند، در حالی که روابط چین و ژاپن همچنان با تنش همراه است.

از سوی دیگر، در حالی که هر دو کشور بر ضرورت خلع سلاح هسته‌ای شبه‌جزیره کره تأکید دارند، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی از احتمال برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان دونالد ترامپ و «کیم جونگ اون» استقبال کرده است؛ موضوعی که از نگاه توکیو می‌تواند به تضعیف چتر بازدارندگی آمریکا در برابر تهدیدهای هسته‌ای کره‌شمالی منجر شود.

با وجود روند رو به رشد همکاری‌ها، اختلافات تاریخی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع عادی‌سازی کامل روابط دو کشور است. پرونده‌های مربوط به غرامت کارگران دوران جنگ جهانی دوم همچنان در دادگاه‌های کره‌جنوبی در جریان است و هرگونه اقدام نمادین از سوی مقام‌های ژاپنی، از جمله بازدید از معبد «یاسوکونی»، می‌تواند بار دیگر تنش‌های سیاسی و ملی‌گرایانه میان دو همسایه را تشدید کند.

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