گاردین گزارش داد:
احتمال موافقت اروپا با پرداخت عوارض ناوبری در تنگه هرمز
روزنامه گاردین نوشت که اروپا پرداخت عوارض ناوبری در تنگه هرمز را بررسی میکند و احتمالاً با این درخواست موافقت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، روزنامه گاردین نوشت که برخی شخصیتهای ارشد دولت انگلیس معتقدند که سیستمهای پرداخت عوارض برای خدمات ناوبری در برخی آبراههای بینالمللی در تنگه مالاکا و کانال مانش مجاز و کاملاً طبیعی است.
بنا به گزارش، اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی است که احتمالا اجازه دریافت عوارض و هزینههای ناوبری در تنگه هرمز را بدهد.
این روزنامه انگلیسی افزود که پیشنهادی برای پرداخت عوارض در تنگه هرمز توسط عمان و با همکاری حقوقدانان انگلیسی تهیه شده که مبانی آن از سیستم عوارض تنگه مالاکا اقتباس شده است.