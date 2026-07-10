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رسانه عبری: تل‌آویو از جایگزینی ترکیه به جای ایران هراس دارد!

رسانه عبری: تل‌آویو از جایگزینی ترکیه به جای ایران هراس دارد!
کد خبر : 1811250
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یک روزنامه عبری مدعی شد با تضعیف نفوذ ایران، ترکیه در حال پر کردن خلأ قدرت در منطقه است و همین موضوع نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را افزایش داده و نتانیاهو را به مخالفت با فروش اف-۳۵ به آنکارا واداشته است.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «جروزالم پست» در گزارشی نوشت نگرانی اصلی اسرائیل دیگر تنها ایران نیست؛ بلکه تل‌آویو اکنون قدرت‌گیری ترکیه و افزایش نفوذ این کشور در معادلات منطقه را نیز یک چالش راهبردی می‌داند.

این گزارش، مخالفت اخیر بنیامین نتانیاهو با احتمال فروش جنگنده‌های «اف-۳۵» آمریکا به ترکیه را در همین چارچوب ارزیابی کرده و مدعی است اسرائیل نگران است آنکارا از کاهش نفوذ ایران برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قدرت برتر منطقه استفاده کند.

به نوشته این روزنامه، ترکیه طی سال‌های اخیر با گسترش نفوذ در سوریه، توسعه صنایع دفاعی، سرمایه‌گذاری در تولید پهپاد و جنگنده و تلاش برای ایفای نقش در غزه، به‌دنبال افزایش وزن ژئوپلیتیکی خود بوده است.

در ادامه گزارش آمده است برخی مقام‌های امنیتی پیشین اسرائیل معتقدند همان‌گونه که ایران پیش‌تر با شبکه متحدان خود بر اسرائیل فشار وارد می‌کرد، اکنون ترکیه در پی ایجاد آرایش جدیدی از متحدان منطقه‌ای علیه تل‌آویو است.

جروزالم پست همچنین نوشت به همین دلیل، نتانیاهو برخلاف رویکرد مثبت دونالد ترامپ نسبت به رجب طیب اردوغان، تلاش کرده مانع نهایی شدن فروش جنگنده‌های «اف-۳۵» به ترکیه شود؛ زیرا این معامله را تهدیدی برای برتری نظامی اسرائیل می‌داند.

این روزنامه در پایان نتیجه می‌گیرد رقابت میان اسرائیل و ترکیه در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین رقابت‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه است و احتمال دارد در سال‌های آینده بر معادلات امنیتی منطقه سایه بیندازد.

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