آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت در آسمان ایران و عراق را تمدید کرد
کد خبر : 1810403
آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت در آسمان ایران و عراق را تا ۳۱ آگوست تمدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکتهای هواپیمایی اعلام کرده است که تا ۳۱ آگوست نباید در حریم هوایی ایران و عراق فعالیت کنند.
هشدار قبلی این آژانس که تا ۸ جولای بود، لبنان را نیز شامل میشد.
این آژانس همچنین از شرکتهای هواپیمایی خواسته بود که در حریم هوایی بحرین، کویت، اراضی اشغالی، اردن، قطر، عمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی احتیاط کنند.