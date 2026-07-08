آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت در آسمان ایران و عراق را تمدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است که تا ۳۱ آگوست نباید در حریم هوایی ایران و عراق فعالیت کنند.

هشدار قبلی این آژانس که تا ۸ جولای بود، لبنان را نیز شامل می‌شد.

این آژانس همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواسته بود که در حریم هوایی بحرین، کویت، اراضی اشغالی، اردن، قطر، عمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی احتیاط کنند.

انتهای پیام/