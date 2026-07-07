خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرد؛ اقدامات تهران در تنگه هرمز بی‌پاسخ نمی‌ماند!

آمریکا مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرد؛ اقدامات تهران در تنگه هرمز بی‌پاسخ نمی‌ماند!
کد خبر : 1810139
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز عمومی فروش نفت ایران را لغو کرده است؛ اقدامی که همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن انجام شد و با تهدیدهای تازه آمریکا علیه ایران در خصوص تنگه هرمز همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی اعلام کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی که فروش نفت ایران را امکان‌پذیر می‌کرد، لغو کرده است.

این مقام آمریکایی مدعی شد با وجود این تصمیم، مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنان «با حسن نیت» برای دستیابی به توافقی نهایی با ایران به گفت‌وگوها ادامه می‌دهند.

وی در ادامه با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره تحولات تنگه هرمز، تاکید کرد آمریکا اقدامات ایران در این آبراه راهبردی را «به هیچ وجه» نمی‌پذیرد و مدعی شد هرگونه اقدام تهران در تنگه هرمز با «پیامدهایی» روبه‌رو خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی