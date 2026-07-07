شرکت آمریکایی وسعت مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را ثبت کرد+ تصاویر
تصاویر ماهوارهای منتشرشده از سوی یک شرکت آمریکایی نشان میدهد مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران با حضور گسترده مردم برگزار شده و جمعیت عزاداران در مسیری چندکیلومتری از میدان آزادی تا خیابان انقلاب و میدان امام حسین(ع) امتداد یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تصاویر ماهوارهای منتشرشده از سوی شرکت آمریکایی «فانتور» (Vantor) از گستردگی حضور مردم در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران حکایت دارد.
بر اساس این تصاویر که روز دوشنبه ثبت شدهاند، جمعیت عزاداران از میدان آزادی آغاز شده و در امتداد خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب و تا میدانهای فردوسی و امام حسین(ع) ادامه یافته است.
تحلیل تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این تجمع مردمی در مسیری نزدیک به ۹ کیلومتر در مرکز پایتخت امتداد داشته و در میادین و تقاطعهای اصلی، تراکم جمعیت بهمراتب بیشتر بوده است.
تصاویر منتشرشده همچنین صفوف تقریبا پیوستهای از عزاداران را در بخشهای مختلف مسیر تشییع به تصویر کشیده و از گستردگی حضور مردم در این آیین حکایت دارد.
مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد و پس از آن پیکر ایشان شامگاه همان روز برای ادامه آیینهای تشییع و وداع به شهر قم منتقل شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم تشییع امروز در قم برگزار میشود و سپس پیکر رهبر معظم انقلاب برای برگزاری آیینهای بعدی راهی عراق خواهد شد. پس از آن نیز مراسم خاکسپاری در مشهد مقدس انجام میشود.
انتشار این تصاویر از سوی یک شرکت آمریکایی در حالی است که تصاویر هوایی و گزارشهای منتشرشده نیز پیش از این از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران حکایت داشت.